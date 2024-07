Kommentti: MM-rallitähdistä esiin hämmentäviä faktoja – yksi maailmanmestarisuosikki ylitse muiden

Rallin MM-sarjaan täksi kaudeksi tuotu uusi pistejärjestelmä on ollut sesongin kestopuheenaihe – ja syystä! Kilpailun voittaja ei ole aina saanut viikonlopun suurinta pistepottia, ja pinnojen ynnäily sunnuntain päätteeksi ei ole heikkohermoisen hommaa.

Kun tutkii näiden pisteiden jakautumista kauden kaikki 13 kisaa ajavien ja käytännössä maailmanmestaruudesta taistelevien kuljettajien välillä, erot ovat valtavia. MM-sarjaa johtava Hyundain Thierry Neuville on ollut joukosta tasaisin, Toyotan Elfyn Evans on nojannut lauantaipisteisiin, kun taas Hyundain Ott Tänak on paikannut kehnoa lauantaisaldoaan kisan päätöspäivinä.