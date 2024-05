MM-rallin tähtikuljettajilta painavaa puhetta – kohuttu uudistus lytättiin lähes täysin: "Kukaan ei voi ymmärtää"

– Supersunnuntai on hyvä idea, koska kaikki puskevat sunnuntaina ja viimeisellä erikoiskokeella. Se ei ole enää yhtä tylsää kuin viime vuonna, jolloin kaikki säästivät renkaita. Totta kai jotkut tekevät sitä tilanteen takia edelleen, mutta valtaosa kuljettajista puskee. Se on hyvä. Tärkeintä on, että rallin voittajan pitäisi saada eniten pisteitä, Katsuta sanoi.

– Pisteet pitäisi jakaa vasta kilpailun päätteeksi. Ehkä on hyvä jakaa sunnuntaipäivältä pisteitä, jotta kaikilla riittää motivaatiota puskea. Mutta huomion pitäisi olla rallin tuloksissa eikä sunnuntaissa. Konsepti on ihan ok, mutta sitä, miten pisteet jakautuvat, on muutettava, Evans sanoi.