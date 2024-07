Kalle Rovanperältä kova sivallus tallikavereilleen: "Elfynin ja Takan homma"

Rovanperä on ajanut kuluvalla kaudella tähän mennessä neljä MM-rallia. Hän on osallistuessaan Toyotan keihäänkärki, jolta odotetaan kovaa tulosta kerrasta toiseen. Ruotsista ja Portugalista tuloksena oli epäonnistumiset, kun taas Keniasta ja Puolasta irtosi voitot .

Täksi kaudeksi lanseerattu uusi pistejärjestelmä mahdollistaa perjantaina tai lauantaina tulleen virheen paikkaamisen sunnuntaina. Osan kaudesta ajavat kuskit, kuten Rovanperä ja tallikaveri Sébastien Ogier arvostavat kuitenkin paljon myös kisan kokonaisvoittoa, joten sen varmistamisen ja lisäpisteiden saalistamisen kanssa on tasapainoiltava. Rovanperälle ja Ogierille sunnuntaipisteet eivät ole henkilökohtaisesti niin tärkeitä kuin esimerkiksi MM-taistossa kakkosena olevalle, koko kauden ajavalle Toyotan Elfyn Evansille .

Tämä on hieman näkynyt Rovanperän ja Ogierin otteissa sunnuntaisin, kun he ovat ajaneet kokonaisvoitosta.

– Olen nähnyt nyt, miten tuo pistehomma toimii. Vuoden alussa en sitä ihan nähnyt. Totta kai, Elfynin ja "Takan" ( Takamoto Katsuta ) hommahan ne sunnuntaipisteet olisi tuoda, kun he tarvitsevat niitä omiin (MM-)sarjoihinsa. Sen takia se ei ehkä ole ollut meillä pääpainona. Me olemme siellä hakemassa omia voittoja meidän nimiimme tietenkin, Rovanperä kommentoi aihetta napakasti MTV Urheilulle.

– Kyllä se taas Puolassakin nähtiin, että siellä pitää puristaa sunnuntaihin asti, että saamme kaikki pisteet. Ei tuo pistesysteemi ole vieläkään omasta mielestäni reilu. Jos et suorita hyvää viikonloppua, voit silti saada melkein puolet rallivoittajan ja parempaa työtä tehneen pisteistä. Hyundai on kyllä tänä vuonna saanut ihan älyttömästi pisteitä sunnuntailta, Rovanperä perkaa.

Korealaistiimi on muutenkin laittanut kolmen edelliskauden valmistajamestarin Toyotan ahtaalle. Hyundain johto MM-sarjassa on 10 pistettä.

– Kyllähän Hyundai on ollut vähän liiankin vahvoilla meidän autoomme ja tiimiimme nähden. Meillä on siinä paljon petrattavaa, että pysymme heidän kyydissään. He ovat kyllä varmasti tosi vahvoilla näissä muutamassa seuraavassa kisassa ainakin, Rovanperä summaa viitaten Latvian ja Suomen nopeisiin sorakisoihin.