Milano-Cortinan talviolympialaisissa parisprinttiladulle juossut koira oli karannut omistajaltaan.

Naisten parisprintin karsinnan loppuvaiheessa nähtiin erikoinen tilanne, kun kookas koiraeläin juoksi hiihtäjien perässä maaliin loppusuoraa pitkin.

Loppupään hiihtäjistä Kroatian Tena Hadjar ja Kreikan Konstantina Charalampidou ehtivät jo luulla eläintä sudeksi. Koira pysähtyi maalissa ja jäi haistelemaan urheilijoita.

– Se näytti sudelta ja luulin hallusinoivani, Hadzic sanoi Aftonbladetin mukaan.

Erehdyttävästi sutta muistuttanut koira oli rodultaan tshekkoslovakiansusikoira, joka todella on yhdistelmä saksanpaimenkoiraa ja karpaattiensutta.

Northern Journal -lehden yhdysvaltalaistoimittaja Nathaniel Herz otti selvää koiran alkuperästä ja löysi sen omistajan.

– Se vain katosi, karkasi kotoaan. Se on erittäin kiltti, itsepäinen ja suloinen koira. Se hakeutuu aina ihmisten seuraan ja on erittäin sosiaalinen. Se ei satuta ihmisiä, omistaja kertoi lemmikistään Herzille norjalaisen VG:n mukaan.

Koiran nimeksi paljastui Nazgul. Se on saanut nimensä Taru Sormusten Herrasta -kirjasarjan pelätyistä Sormusaaveista, Mustista ratsastajista.