Päätoimittajan kommentti: Suomen koronakonsensus mureni – hallituksen rajoituspolitiikan uskottavuus on nyt koetuksella

Melkein kokonaisen vuoden Suomessa on torjuttu pandemiaa suhteellisen yksituumaisesti. On hyväksytty, että rajoituksilla voidaan säästää ihmishenkiä ja taata tehohoitopaikkojen riittävyys. Konsensusta on edesauttanut, että verrattuna useimpiin muihin eurooppalaisiin maihin elämä Suomessa on voinut jatkua monin osin normaalina. Ihmisten liikkumista ei ole rajoitettu, lapset ovat voineet mennä kouluun ja jopa ravintoloita on pidetty avoinna.