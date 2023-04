Kommentti: Kalle Rovanperän ja Elfyn Evansin suoritukset houkuttelevat virhetulkintoihin – kiehtova totuus löytyy pintaa syvemmältä

Evansilla on nyt koossa 69 pistettä, 33 enemmän kuin viime vuonna vastaavassa vaiheessa kautta. Hän on MM-sarjassa toisena – tasapisteissä kärkimies Ogierin kanssa – kun vuosi sitten sijoitus oli viides.

Evansin keskimääräinen ero pohja-aikaan on tällä kaudella ollut 0,28 sekuntia kilometrillä. Lukema on itse asiassa niukasti heikompi kuin kahdella edellisellä kaudella (molemmilla 0,27), ja vuonna 2020 se oli vielä hieman tätä kautta heikompi (0,32).

Ja lisäksi: Evansilla on tältä kaudelta vain kolme pohja-aikaa. Ogierilla niitä on nyt peräti 21, ja viime vuonna Evansilla oli neljän kisan jälkeen 12 pohja-aikaa.

Keskimääräiset erot (sekuntia per kilometri) pohja-aikaan eri vuosina:

Pohja-ajat 2023:

Evansin muhkea pistesaldo selittyy sillä, että virheet on alkukaudella karsittu minimiin. Hän on yksi kolmesta kuljettajasta, jotka ovat ajaneet läpi kauden 2023 kaikki pätkät. Ruotsissa sattui lauantaina iltapäivällä pieni pyörähys, mutta siitäkin selvittiin.

Rovanperä päinvastainen esimerkki

Viime vuonna Rovanperän saldo neljän kisan jälkeen oli kolme voittoa ja 106 pistettä. Nyt hän on yhä ilman voittoa, palkintosijojakin on vain yksi, ja pistesarakkeessa lukee 68.

Rovanperä ei itse asiassa ole voittanut kilpailuakaan sen jälkeen, kun hän kuusi kuukautta sitten sinetöi MM-tittelinsä Uudessa-Seelannissa. Kuusi kisaa ilman voittoa on Rovanperän pisin kuiva kausi sen jälkeen, kun hän avasi voittotilinsä Virossa 2021.

Vyöllä on 18 pohja-aikaa, kolme vähemmän kuin tilaston piikkipaikkaa pitävällä Ogierilla, joka siis ei aja täyttä kautta.

Rovanperän keskimääräinen ero pohja-aikaan on tämän kauden osalta 0,20– sekin toiseksi paras lukema heti Ogierin jälkeen. Huomionarvoista on, että lukema on jopa hieman parempi kuin mestaruuskaudella 2022 (0,21).