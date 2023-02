Kalle Rovanperän alkukauteen kätkeytyy kilpailijoiden kannalta pelottava yksityiskohta – onko paljon parjattu tallikaverikaan sittenkään niin hukassa?

Uusi MM-rallikausi on alkanut äärimmäisen tasaisena. Kun kaksi ensimmäistä osakilpailua on ajettu, neljän kärki mahtuu vain 12 pisteen sisään. Hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä on vielä toistaiseksi ilman voittoa, mutta puhtaasti vauhdin puolesta suomalaistähti on ollut omaa luokkaansa.