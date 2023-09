Kommentti: Näissä hetkissä Kalle Rovanperä tuhoaa vastustajansa – Toyotan suomalaistähti suorittaa hätkähdyttävällä tasolla

Viime kaudella Rovanperä sinetöi MM-tittelin kolmanneksi viimeisessä osakilpailussa Uudessa- Seelanissa, kun ero Hyundailla ajaneeseen Ott Tänakiin kasvoi tavoittamattomaan 64 pisteeseen. Nytkin mestaruus on mahdollista varmistaa kauden kolmanneksi viimeisessä osakilpailussa.

Viime vuonna oli perusteltua sanoa, että Rovanperä sinetöi tittelinsä rallit päättäneiden Power Stage -erikoiskokeiden lisäpisteillään. Uuden-Seelannin jälkeen Rovanperällä oli näitä pisteitä 47, kun Tänakilla ja tallikaverillaan Thierry Neuvillella niitä oli 24.

Tällä kaudella Rovanperä ei ole ollut rallien päätöspätkillä aivan yhtä ylivoimainen, olkoonkin, että pisteitä on kymmenen osakilpailun jälkeen vain neljä vähemmän kuin vuosi sitten. Ero toiseksi kovimpaan lisäpisterohmuun (Tänak) on kuitenkin vain 10 pistettä.

Mutta kokonaisuutena Rovanperän tekeminen on ollut tällä kaudella suorastaan suvereenia. Voittoja on tässä vaiheessa kautta puolet siitä, mitä vuosi sitten, mutta palkintosijoja (3–2–1) on ihan yhtä paljon – ne ovat vain jakautuneet tasaisemmin kuin viime kaudella (5–1–0).

Kymmenen kisan jälkeen pisteitä on 200, kun niitä vuosi sitten oli 207.

Viime kaudella Rovanperän mestaruuskaava oli paitsi ylivoima Power Stagella myös tasainen vauhdin nostaminen viikonlopun edetessä; torstaina otettiin varman päälle, perjantain aurauspäivinä tehtiin tarvittava, lauantaina lyötiin paremmalta lähtöpaikalta muille luu kurkkuun ja sunnuntaina nautiskeltiin.

Tämän kauden iso kuva on tältä osin hyvin samankaltainen, mutta kuten alempaa on nähtävissä, vauhtia on tullut vielä napsu lisää.

Rovanperä on ajanut tällä kaudella lauantaisin yhteensä 65 erikoiskoetta. Ajamatta ovat jääneet vain Jyväskylän kahdeksan lauantaipätkää. Näistä erikoiskokeista hän on tehnyt pohjat lähes puolelle (31), ja pohja-aikatilastossa toisena olevalla Sébastien Ogierilla pohja-aikoja on koko kaudelta vain yksi enemmän – siis kaikilta ajopäiviltä.

Mestaruuden arvoista tekemistä.

Kalle Rovanperän keskimääräinen tappio pohja-aikaan (s/km) eri ajopäivinä 2022–2023:

torstai: perjantai: lauantai: sunnuntai: 2022: 0,96 0,24 0,09 0,18 2023: 0,39 0,29 0,02 0,08

Pohja-ajat päivää kohden 2023:

kuljettaja: talli: torstai: perjantai: lauantai: sunnuntai: yhteensä: Kalle Rovanperä Toyota 2 16 31 15 64 Sébastien Ogier Toyota 2 17 9 4 32 Thierry Neuville Hyundai 0 6 16 6 28 Ott Tänak M-Sport 5 10 3 4 22 Elfyn Evans Toyota 0 2 7 5 14 Esapekka Lappi Hyundai 1 10 1 1 13