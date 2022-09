Kommentti: Kalle Rovanperä sai apua yllättävästä suunnasta – Hyundain oma maali kertoo kaiken tallin sisäisestä tilanteesta

Selvää on, että perustelu on täysin kestämätön. Käytännössä Hyundai arvotti yksittäisen kolmoisvoiton korkeammalle kuin kuljettajien MM-tittelin. Ja mikä erikoisinta, Moncet myös suoraan myönsi tämän.

– Olemme aina sanoneet, että tallin prioriteetti on kolmoisvoitto. Se on selvää, Moncet sanoi rallin päätteeksi.

Moncet’n puolustukseksi on sanottava, että hän joutui Lamian helteessä varsin kiusalliseen paikkaan, sillä päätös tallimääräyksestä taisi tulla huomattavasti vielä hänenkin positiotaan ylempää.

Rallin voitettuaan Neuvillen pistepussi lihoi 131:een. Rovanperällä pisteitä on 207. Kun jäljellä on kolme osakilpailua, Neuvillen laskennallinen maksimipistemäärä tältä kaudelta on 221 pistettä. Pitääkseen Neuvillen takanaan Rovanperä tarvitsee jäljellä olevista osakilpailuista yhteensä vain 14 pistettä eli reilut neljä pistettä kilpailua kohden.