Rallilupauksella jäi kuti piippuun – Toyota-kuskin räpellys ihmetyttää: "Oliko kyse jostain muusta?"

Thierry Neuville 9

Kreikan osakilpailu oli parasta Neuvillea hetkeen. Belgi kesti tallikaverin uhittelut ja pystyi paikkaamaan kotirallissaan kokemansa ulosajon harmituksen kauden ensimmäisellä voitolla. Neuville on viime vuodet ollut yhden osakilpailuvoiton kuljettaja, joten nyt kun kausikiintiö on täynnä, eikä kuljettajien mestaruuteen ole minkäänlaisia käytännön mahdollisuuksia, voi Neuville huoletta nostaa riskitasoaan ja yrittää roikkua toistenkin häntä etevämpien kuljettajien kyydissä.

Ott Tänak 8 ½

Dani Sordo 8+

Kalle Rovanperä 6-

Esapekka Lappi 8

Elfyn Evans 7-

Kahden kovan vuoden jälkeen Evansin käyrä osoittaa alaspäin. Walesilainen on hukannut kykynsä ajaa huimia suorituksia, ja päälle näkee, että se syö miestä rotan lailla. Kuten aina suurmestarien lopettaessa, joku uskoo olevansa oven takana seuraava. Niin luuli Evanskin, kunnes nuori Rovanperä otti paikkansa jonon kärjessä kyynärpäätaktiikalla. Kreikassa Evansin kilpailukyvyttömyys oli osa Toyotan kollektiivia, mutta muutoinkin Evansilla on paljon parannettavaa, jos hän vielä ensi vuonna haaveilee haastavansa mestaruudesta.

Gus Greensmith 7

Brittikuljettaja on löytänyt oman tasonsa jo kauan sitten. Kehityksen osalta ei tulevaisuus tuo enää mitään ratkaisevasti erilaista, joten Greensmithin vauhti on tässä. Palkintokorokevauhtiin ei ilman muiden havereita ole asiaa. Ainut asia, josta Greensmith voi löytää uutta pontta tekemiseensä, on virheiden karsiminen pois. Liian usein on myös auton tekniikka pettänyt, mikä on sinänsä tiimin päänsärky.