Kalle Rovanperä venyi hirmutekoon, mutta MM-johto sulaa rajusti – Tänak happamana ennennäkemättömissä Hyundai-juhlissa

Tallimääräys

Kolmoisvoitto on Hyundaille sen historian ensimmäinen. Kisa siirtyi sen otteeseen, kun M-Sportin Sebastien Loeb joutui jättämään leikin kesken kärkipaikalta laturivian takia ennen 9. erikoiskoetta . Kolmoisvoitto varmistui lopullisesti Evansin keskeytyksen myötä.

Neuville voitti 15,0 sekunnin erolla Tänakiin. Hyundai-johto jäädytti kärjen tilanteen ennen toiseksi viimeistä erikoiskoetta , vaikka Tänak on Rovanperän lähin uhkaaja kuljettajien mestaruustaistossa.

– Meidän on ajateltava, mikä on parasta tiimillemme. Aamulla emme antaneet kuskeille mitään erityiskäskyjä, mutta kun Evans keskeytti ja tilanne näytti selvemmältä, päätimme, että nykyiset sijoitukset jäädytetään, virkaa tekevä tiimipomo Julien Moncet kommentoi tallimääräystä MTV Urheilulle.

– Riippuu siitä, mikä on tavoite. Jos haluat taistella (kuljettajien) mestaruudesta, se oli väärä. Jos haluat hyvää pr:ää, se oli oikea päätös, Tänak veisteli (video alla).

Rovanperän MM-johto Tänakiin on nyt 53 pistettä, Neuville on 76 pinnan päässä. Rovanperän etumatka on kaventunut 41 pistettä kahdessa viime kisassa.