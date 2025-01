Juha Kankkunen uuden edessä – 25 vuoden tauolta takaisin tositoimiin: "Aloitan innolla"

Toyotan MM-rallitiimiin apulaistallipäällikön tittelillä pestattu Juha Kankkunen odottaa jo innolla kauden alkua.

Kuljettajana neljä maailmanmestaruutta voittanut 65-vuotias lajilegenda palaa ensi viikolla ensimmäistä kertaa 25 vuoteen työtehtävissä Monte Carlo -ralliin, joka nytkin aloittaa kauden.

Kankkunen ajoi klassikkokisan omalla urallaan 12 kertaa, viimeksi vuonna 2000 Subarulla. Palkintosijoja kertyi seitsemän, mutta voitot jäivät saavuttamatta.

Tällä kertaa Kankkusella on mahdollisuus niittää menestystä osana johtoporrasta, kun hän on paikalla valmistautumassa tulevaan tehtäväänsä. Kankkunen tuuraa tallipäällikkö Jari-Matti Latvalaa tänä vuonna niissä MM-ralleissa, joista Latvala on poissa omien ajokiireidensä vuoksi.

– Olen Jari-Matin kanssa Monte Carlossa, joten voimme viettää vähän aikaa yhdessä ja näen enemmän (siitä, mitä rooli on). Olemme työskennelleet yhdessä jo kahden viime kauden aikana, joten tunnen hänet hyvin. Hän on todella hyvä tyyppi, ja hänelle on helppo jutella, Kakkunen sanoo MM-sarjan verkkosivuilla.

Kankkusen tulikaste uudessa tehtävässä nähtäneen huhtikussa ajettavan Kanariansaarten MM-rallin yhteydessä. Latvala on samana viikonloppuna ajamassa historicin EM-sarjaa. Tämän jälkeen sarjojen kalenterit osuvat päällekkäin niin, että Kankkunen on todennäköisesti työtehtävissä myös huhtikuussa Portugalissa, kesäkuussa Kreikassa, heinäkuussa Virossa, lokakuussa Keski-Euroopassa ja marraskuussa Japanissa.

– Aloitan innolla. On todellinen nautinto olla takaisin Toyotalla. Olen tietysti ollut ajamassa joissain näytöstapahtumissa ja työskennellyt Akion (puheenjohtaja Toyodan) kanssa. on mukava saada mahdollisuus työskennellä sen automerkin kanssa, jolla voitin maailmanmestaruuden.

Urallaan useampaankin otteeseen Toyotaa edustanut Kankkunen ajoi japanilaismerkillä mestariksi vuonna 1993 ja johdatti Toyotan tuolloin myös ensimmäiseen valmistajien maailmanmestaruuteen.

162 ajetun MM-rallin ja viime vuosien lähettilästehtävien myötä Laukaan suuri mies on enemmän kuin valmis haasteeseen, mutta hän itse korostaa, että apukin löytyy tarvittaessa läheltä.

– Jos on jotain, mitä en tiedä, on paljon ihmisiä, jotka kyllä tietävät.