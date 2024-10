Kommentti: Jääkiekkoliiton yllättävä täyskäännös saa nyt kiitosta jopa viranomaisilta

Antila on sama mies, jonka MTV Urheilulle lausumat puheet nostattivat aiemman rasismitapauksen yhteydessä melkoisen kohun. Kilpailupäällikkö ei toki kommenteissaan kiistänyt, etteikö liiton pitäisi puuttua ottelutapahtumissaan ilmenneeseen epäasialliseen käytökseen. Hän kuitenkin keskittyi asiassa lähinnä siihen, että ottelu oli keskeytetty sääntöjenvastaisesti, kun rasistisesti kohdellun lapsen valmentaja oli määrännyt joukkueensa pukukoppiin vaadittuaan ensin turhaan tuomaristoa toimia.

Tuon sotkun jälkeen on ollut erityisen hienoa huomata, että Jääkiekkoliitossa on sittemmin otettu Antilan johdolla merkittäviä askeleita eteenpäin syrjinnänvastaisessa työssä. Myös liiton viestintäjohtaja Henna Malmberg on vienyt liiton uusia eettisiä ohjeistuksia määrätietoisesti seurakentän tietoon.