Kommentti: HJK säväytti euroavauksessaan – maksimaalinen testi edessä jo viikon päästä

Matti Raivio/All Over Press

Matti Raivio/All Over Press

Jo ensi viikon torstaina Koskelan miehistö kohtaa vieraissa italialaisseura AS Roman. Selvää on, että haaste tulee olemaan maksimaalinen. Bulgarialaisseura Ludogoretsille yllätystappion kärsinyt Jose Mourinhon miehistö tulee ärsytettynä vastaan.

Ennen sitä tulevana sunnuntaina helsinkiläisryhmällä on edessään Veikkausliigassa kova haaste, kun vastaan asettuu FC Honka vieraissa. Pelin kokonaisvaltainen piristyminen kreivin aikaan antaa Koskelalle rutkasti syytä tyytyväisyyteen.

Matti Raivio/All Over Press

Matti Raivio/All Over Press

Keskialueella tähtipelaaja Lucas Lingman johtaa laadukkaasti pelinrakentelua yhdessä Santeri Väänäsen kanssa. Alakerrassa taasen kokenut Jukka Raitala suorittaa Miro Tenhon säestäessä korkealuokkaisesti tehtaan takuulla. Laitapelaaja David Browne on puolestaan noussut uuteen kukoistukseen. Toisella kaistalla Murilo on pelannut lähestulkoon koko kauden ensiluokkaisen dynaamisella tavalla. Koskela on kierrättänyt laajaa pelaajarinkiään hyvin fiksusti.