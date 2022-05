Kommentti: KuPSilla on eväät järkyttää mestarisuosikki-HJK:ta

Pääkuvan video: KuPS ylsi perättäisten tappiottomien ottelujen ennätykseen Veikkausliigassa viime maanantaina – KuPS-luotsi Simo Valakari ja hyökkääjä Tim Väyrynen kommentoivat.

Asetelma on selkeä ennen Veikkausliiga-kauden odotettua H-hetkeä. Tasapeli sopisi molemmille joukkueille hyvin, mutta henkilökohtaisesti odotan kuopiolaisryhmän ottavan kärkitaistossa nyt ohjia – viime kauden keskinäisiä otteluita – enemmän omiin käsiinsä. Keltapaidoilla on siihen kotikentällään eväät olemassa, vaikka esimerkiksi keskialueen tärkeä pelintekijä Joona Veteli puuttuu loukkaantumisen vuoksi vahvuudesta.

LUE MYÖS: KuPS teki suomalaista jalkapallohistoriaa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

KuPS on silti joustava ja monipuolinen laaturyhmä, joka voinee pelata neljän puolustuslinjalla (kahdella topparilla) helsinkiläisjoukkuetta vastaan. HJK on suosinut alkukaudella kolmen topparin systeemiä (3-4-3-ryhmitystä), jossa tosin toinen laitapelaajista sulautuu nopeasti osaksi puolustuslinjaa tarvittaessa. Etenkin HJK:n negatiivisissa tilanteenvaihdoissa kenttätasapainon kanssa on riittänyt kosolti haasteita, joihin ei ole nyt varaa.

Simo Valakari ja Toni Koskela ovat Suomen kärkiluotseja, joten on sangen kiinnostavaa nähdä, kumpi taktikoista onnistuu luomaan toimivamman pelisuunnitelman tasaiseen otteluun? Herrat tuntevat toistensa metkut jo hyvin. Silti on vaikea uskoa, että jotain suuria yllätyksiä olisi luvassa. Molemmat luottavat vankasti pelisapluunaansa.

Molempien joukkueiden kollektiivien puolustustyöskentely on ollut pääosin rautaa kuluvalla kaudella, kun taas kummankin hyökkäyspelaaminen on jättänyt voitoista huolimatta jopa roimastikin toivomisen varaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Sarjan maalipörssiä kuudella osumalla, yhdessä Ilveksen Kai Meriluodon kanssa johtava Tim Väyrynen noussee keskiöön kärkikamppailussa. Katseet kääntyvät KuPS-leirissä väistämättä häneen. Isäntien tehot ovat levänneet liikaakin Väyrysen harteilla. Lisäksi huomionarvoista on se, että mikäli latvialaistähti Janis Ikaunieks ei ole vielä täydessä pelikunnossa, vaikeutuu Valakarin miehistön haaste huomattavasti. Ikaunieks on Väyrysen ohella tuiki tärkeä hyökkäyspäässä.

HJK:n kannalta erityisen positiivinen uutinen on Roope Riskin paluu vihdoin takaisin kokoonpanoon liigaottelussa. Riskin poissaolo on näkynyt peliesityksissä keväällä jopa yllättävänkin paljon. Hänen paikkaajansa Bojan Radulovic on ollut erinomaisena pääpelaajana uhka vastustajan rangaistusalueella, mutta kokonaisvaltaisessa pelaamisessa serbillä on riittänyt työsarkaa.

Riski taasen on tätä nykyä mainettaan selvästi monipuolisempi ja työteliäämpi hyökkääjä, joka on keskeisessä roolissa myös ylimpänä prässääjänä Koskelan pelitavassa. Riski aloittanee kärkiottelun mitä todennäköisimmin vaihtopenkiltä, mutta voi hyvin olla Koskelan jokerikortti tiukassa paikassa.