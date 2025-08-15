KuPSin eurosankari jyrähtää: "Ihan farssi"

Kuopion Palloseura eteni komeasti jatkoon Eurooppa-liigan karsinnoissa kaatamalla latvialaisen RFS:n yhteismaalein 3–1 ja varmisti samalla paikan Konferenssiliigassa. Tulevat europelit KuPS joutuu kuitenkin pelaamaan muualla kuin Kuopiossa, sillä sen kotistadion Väre Areena ei täytä Uefan otteluiden vaatimuksia.

– Onhan tämä siinä mielessä ihan farssi, että tehdään tämmöinen saavutus ja sitten joudutaan pelit viemään muuhun kaupunkiin, KuPSin kapteeni Petteri Penannen täräyttää.

Kuopion keskuskentän jalkapallostadionille mahtuu kyllä katsojia lähes 5 000, mutta se ei täytä Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n kriteerejä euro-otteluille. KuPS on siis pakotettu pelaamaan tulevat europelinsä jossain muualla, ja kentäksi valikoitui Tammelan stadion Tampereella.

– Iso sääli, että joudutaan pelit pelaamana eri kaupungissa. Mutta näillä mennään. Siinä mielessä harmittaa, että ollaan näytetty, että Kuopio ansaitsee stadionin, ja kannattajat ovat myös osoittaneet sen, Pennanen sanoo.

Kuopioon on ollut suunnitteilla uusi jalkapallopyhättö jo monta vuotta, mutta hankkeesta ei olla päästy yhteisymmärrykseen. KuPS-kapteeni lataa tilanteesta suorat sanat.

– En tiedä kuka siellä sen päätöksen tekee, mutta kyllä tänne tarvitaan vuonna 2025 paremmat olosuhteet. Nämä ovat Veikkausliigan tasollakin varmaan huonoimmat. Toivotaan, että vihdoin siellä joku, joka asioista päättää, herää, ja lyödään kuokka maahan. Pennanen tilittää.

Juttu jatkuu kuvan alla.

KuPSin pelaajat juhlivat 1–0-maalia torstaina katsojien edessä.NIKLAS PEHKONEN

KuPS on menestynyt kotistadionillaan tällä kaudella erinomaisesti, sillä kolmessa eurokotiottelussa keltapaidat eivät ole päästäneet maaliakaan. Ensin KuPS nollasi Mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella moldovalaisen Milsami lukemin 1–0. Sen jälkeen kukistui Kazakstanin suurseura Kairat Almaty kotona luvuin 2–0. Kazakstanilaisjoukkue tosin niisti KuPSin omalla kotikentällään tylysti 3–0 ja meni jatkoon, mutta kuopiolaiset kokosivat rivinsä komeasti latvialaista RFS:ää vastaan. Vieraskentällä KuPS voitti 2–1 ja torstaina ratkaisevassa ottelussa keltapaidat pitivät kotikentällään jälleen maalinsa puhtaana luvuin 1–0. Ratkaisumaalin laukoi kapteeni Pennanen komeasti tolpan kautta.

KuPS on pelannut ja puolustanut vahvasti koko joukkueen voimin, mutta erityisesti kaksi nimeä ovat nousseet positiivisesti esiin: maalivahti Johannes Kreidl ja toppari Ibrahim Cisse.

– Molemmat pystyisi pelaamaan Euroopassa melkein missä sarjassa vain. Ei voi kuin olla kiitollinen, että nämä herrat on täällä, Pennanen ylistää seurakavereitaan.

Myös keskikentän ankkuri Doni Arifi antaa tunnustusta kaksikolle. Luotto takalinjoihin tuo uuden ulottuvuuden pelaamiseen.

– Jos joskus sattuu menettämään pallon, siinä on toppari Ibra joka voittaa jokaisen tilanteen ja juoksee 36 kilometriä tunnissa. Keskikentällä ei ole mitään stressiä ja uskaltaa koettaa erilaisia juttuja, Arifi kertoo.

Konferenssiliigan paikka takaa KuPSille reilun kolmen miljoonan euron potin. Jos se onnistuu seuraavalla kierroksella yllättämään tansklalaisen Midtjyllandin ja sitä kautta pääsemään Eurooppa-liigaan, lihoo seuran kassa vielä yli neljällä miljoonalla eurolla.