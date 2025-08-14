KuPSille jysähti miljoonapotti! Kuopiolaiset huimaan saavutukseen eurokentillä

Kuopion Palloseura eteni Eurooppa-liigan karsinnoissa playoff-kierroksille, kun se peittosi kotonaan latvialaisen Riga FS:n lukemin 1-0. Yhteismaalit 3-1 tarkoittivat sitä, että seura nettosi samalla miljoonapotin ja varmisti paikkansa vähintään Konferenssiliigan sarjavaiheeseen. KuPS on HJK:n jälkeen vasta toinen suomalaisseura, joka etenee europelien lohko/sarjavaiheeseen.

Avausjaksolla sykettä nosti kuopiolaisten rangaistusalueella nähty tilanne, jota tarkasteltiin VAR:ilta. Siitä ei kuitenkaan tuomittu rangaistuspotkua, joten ensimmäisen puoliajan jälkeen lukemat olivat 0-0.

Toista puoliaikaa ei ehditty tahkota kuin muutamat minuutit, kunnes Petteri Pennanen pääsi laukomaan boksin ulkopuolelta. Tarkka laukaus ja lukemat 1-0:aan. Lisämaaleja ei nähty, joten loppuluvut 1-0 KuPSille.

Ottelun loppuhetkillä nähtiin dramaattinen tilanne, kun KuPSin Samuli Miettinen ja Johannes Kreidl kolauttivat päänsä rajusti yhteen. Molemmat joutuivat tulemaan vaihtoon, mutta pääsivät sinne omin jaloin.

KuPSin voitto tarkoitti sitä, että se nettoaa pelkästään Konferenssiliigan sarjapaikasta vajaan 3,2 miljoonan euron potin. Jos joukkue etenisi vielä Eurooppa-liigaan, summa nousisi reilulla miljoonalla eurolla. Lisäksi sarjavaiheen voitoista ja tasapeleistä on luvassa omat palkintorahansa.

KuPS kohtaa Eurooppa-liigan playoff-kierroksella todennäköisimmin tanskalaisen Midtjyllandin, joka voitti avausottelussaan Fredrikstadin lukemin 3-1. Toinen osaottelu on paraikaa käynnissä tanskalaisten ollessa 2-0-johdossa avausjakson jälkeen. Otteluparin voittaja etenee Eurooppa-liigan sarjavaiheeseen.