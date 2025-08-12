Valioliiga-seuran valitus hylättiin – julkaisi nyt aikamoisen tiedotteen

Crystal Palace on nyt hyvin, hyvin vihainen.

Valioliiga-seura Crystal Palace koki maanantaina pettymyksen, kun urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS hylkäsi sen tekemän valituksen. Palace valitti heinäkuussa CASiin Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n päätöksestä pudottaa seura ulos Eurooppa-liigasta. Palace oli saavuttanut paikan UEFA:n kakkoskilpailussa voittamalla keväällä Englannin FA Cupin. Pysti oli Palacelle seurahistorian ensimmäinen.

UEFA päätyi pudottamaan Palacen ulos Eurooppa-liigasta alempaan kilpailuun Konferenssiliigaan, koska sillä ja toisella Eurooppa-liigaan tiensä selvittäneellä organisaatiolla, ranskalaisella Lyonilla oli sama omistaja. Lyonia hallinoiva Eagle Football Groupin perustaja ja puheenjohtaja John Textor omisti merkittävän siivun myös Palacesta.

UEFA:n sääntöjen mukaan saman omistajan seurat eivät voi pelata samassa kilpailussa.

Textor on sittemmin myynyt osuutensa Crystal Palacesta yhdysvaltalaiselle Robert Wood Johnsonille. Myynti tapahtui kuitenkin UEFAn sääntöjen mukaan liian myöhään. Määräaika useamman seuran omistajuuden uudelleenjärjestelyistä seuraavaa kautta koskien oli 1. maaliskuuta, mikä ei tässä tapauksessa toteutunut. Textor on jättänyt paikkansa myös Lyonin johtokunnassa.

Kun sekä Lyon että Crystal Palace olivat saavuttaneet paikan Eurooppa-liigassa, sai ranskalaisseura pitää paikkansa, koska se oli sijoittunut paremmin kotimaansa sarjassa. Lyon oli Ranskan Ligue 1:n kuudes, kun taas Palace Valioliigassa 12:s.

Crystal Palace julkaisi tiistaina tulenkatkuisen tiedotteen omilla verkkosivuillaan.

– Aikana, jolloin meidän pitäisi juhlia voittoamme Community Shieldissä Wembleyllä, UEFA:n päätös ja sitä seurannut urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen (CAS) ratkaisu osoittavat sen, että urheilussa saavutetut ansiot ovat merkityksettömiä, seura aloitti tykityksen.

– Kun voitimme FA Cupin Manchester Cityä vastaan, tuona toukokuisena, mahtavana päivänä, meidän managerimme ja meidän pelaajamme ansaitsivat paikkansa pelata Eurooppa-liigassa. Nyt meiltä on evätty tuo mahdollisuus.

– Näyttää siltä, että tietyillä seuroilla, organisaatioilla ja yksilöillä on olemassa jonkinlainen etuoikeus ja ainutlaatuinen valta tällaisissa päätöksissä, Crystal Palace vihjaili jyrkällä tavalla.

– Tämä kasvava ja epäterveellinen vaikutusvallan muoto on murskannut Crystal Palacen kannattajien toiveet ja unelmat, eikä tuo kerro hyvää kunnianhimoisten joukkueiden kannalta, jotka kilpailevat Euro-kentillä jatkoonpääsystä samaan aikaan, kun sääntöjä ja sanktioita sovelletaan epätasaisella ja räikeällä tavalla.

– Moniseuraiset tahot piiloutuvat ”sokeaan luottamukseen” pohjautuvan teeskentelyn taakse, kun taas meidän kaltaisiamme seuroja, joilla ei ole mitään yhteyttä toisiin organisaatioihin, estetään pelaamasta samassa kilpailussa. Epäoikeudenmukaisuuden pahentamiseksi seurat, joilla näyttää olevan epävirallisia sopimuksia keskenään, saavat osallistua ja jopa pelata toisiaan vastaan.

Crystal Palace viittasi tällä enemmän kuin suoraan viime syksynä tehtyyn päätökseen, jossa Manchester City ja sen sateenkaariseura Girona sekä Manchester United ja Nice saivat pelata samoissa euroliigoissa. City ja Girona osallistuivat yhtä aikaa Mestarien liigaan, vaikka heidän taustallaan on sama omistaja.

Manchester United ja Nice saivat puolestaan osallistua Eurooppa-liigaan, vaikka molempien seurojen taustalla vaikuttaa Sir Jim Ratcliffen omistama INEOS-teknologiayritys.

UEFA perusteli tuolloin hyväksyntäkantaansa sillä, miten seurojen toimintaa aiottiin tarkkailla ”tiukalla kädellä”.

United eteni viime kaudella aina Eurooppa-liigan finaaliin asti, missä se hävisi Tottenhamille.

– Vaikka kunnioitamme CAS-tuomioistuimen jäseniä, koko prosessi on suunniteltu rajoittamaan vakavalla tavalla ja meidän tapauksessamme tekemään lähes mahdottomaksi oikeudenmukaisen kuulemisen. Kaikkien osapuolten välisen kommunikoinnin selvityspyyntöjen hylkääminen, asianosaisten todistajalausuntojen epääminen sekä yleinen lain kunnioittamisen puute tarkoittavat sitä, ettei päätöksiä voida asianmukaisesti riitauttaa, mikä johtaa ennalta määrättyihin lopputuloksiin, Crystal Palace jatkoi tykitystään.

– UEFA:n päätöksellä on laajempia vaikutuksia koko lajiin. Huonosti suunniteltujen sääntöjen ja niiden epäjohdonmukainen soveltaminen tarkoittavat sitä, että meidän fanimme menetettävät mahdollisuuden nähdä tämän joukkueen kilpailevan Eurooppa-liigassa ensimmäistä kertaa historiamme aikana.

– Tämän pitäisi olla käännekohta koko jalkapallolle, Crystal Palace julistaa tiedotteensa keskellä.

Crystal Palace vaatii, että UEFA:n täytyy korjata sääntöjään muun muassa niin, että epävarmuuksiin liittyviä selvityksiä voidaan jakaa riittävässä ajassa. Se vaatii myös eurooppalaista jalkapalloliittoa kohtelemaan kaikkia seuroja tasapuolisesti ja niin, että näillä on oikeus asianmukaiseen valitusprosessiin.

Crystal Palace aikoo jatkaa pelejään Konferenssiliigan puolella samalla, kun se tutkailee mahdollisia oikeuskeinoja.

Crystal Palacen eurotaival alkaa Konferenssiliigan karsintojen päätöskierrokselta. Sen paikan Eurooppa-liigassa perii Nottinghamn Forest, joka sijoittui Valioliigassa seitsemänneksi.