Tottenham suli viime hetkillä – PSG käänsi Super Cupin dramaattisessa näytelmässä

Paris Saint-Germain on voittanut jalkapallon Super Cupin. Se nousi viime hetkillä kahden maalin takaa tasoihin ja päihitti Tottenhamin rangaistuspotkukilpailun jälkeen 3–2 Udinessa.
Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan mestarien kohtaamisesta, Super Cupista, kehkeytyi jännitysnäytelmä.
Eurooppa-liigan voittaja Tottenham siirtyi johtoon 39. minuutilla. Maalivahti Guglielmo Vicario lähetti vapaapotkun puolesta kentästä PSG:n rysän edustalle, ja João Palhinha oli jo lähellä maalata. PSG-vahti Lucas Chevalier sai torjuttua pelivälineen ylärimaan, mutta Micky van de Ven tuikkasi jatkopallon pömpeliin.
Studioisäntä Peetu Pasanen puolestaan maalitilanteen.
– Palhinha blokkaa Marquinhosin pallontavoittelutilanteessa. Minun mielestäni ei olisi ollut ihan väärin viheltää vapaapotku ja hylätä tuo maali, Pasanen lausui.
1:03"Tämä on kunnon kontakti minun mielestäni", Peetu Pasanen sanoi – vedä johtopäätöksesi Tottenhamin avausmaalista tästä.
Toisen puoliajan alussa 48. minuutilla PSG-vahti Chevalier imaisi pallon käsien kautta häkkiin. Cristian Romero puski maalin Pedro Porron antamasta vapaapotkusta, ja Tottenham johti 2–0.
– Kuuluu hörpsistä, selostaja Lauri Kottonen tokaisi (video alla).
PSG hankki vasta lauantaina Chevalierin maalilleen Lillestä, kun sen ja huippuveräjänvartija Gianluigi Donnarumman jatkosopimusneuvottelut eivät ole edistyneet. Donnarumma oli torjumassa PSG:tä viime kaudella sen historian ensimmäiseen Mestarien liigan mestaruuteen.
1:26Tottenhamin toinen maali lirahti sisään.
Ottelu ei ollut Tottenhamin kahden maalin johdossa kuitenkaan lainkaan ohi.
PSG nousi viime minuuteilla. Kang-In Lee tälläsi pariisilaisten avausmaalin 85. minuutilla (video alla).
0:58Tästä näet PSG:n ainokaisen.
Kovasti vyöryttäneen PSG:n tasoitus syntyi lisäajalla, kun Goncalo Ramos pääsi puskemaan vapaasti maalin edestä (video alla).
1:16PSG:n vyörytys sai palkinnon tasoituksen muodossa lisäajalla.
Rangaistuspotkukilpailun avausparissa PSG:ltä epäonnistui Vitinha, mutta myöhemmin Tottenhamilta mokasivat van de Ven ja Mathys Tel. PSG pääsi juhlimaan voittoa Nuno Mendesin tykitettyä joukkueensa viidentenä laukojana kuulan yläkulmaan.
Näet rangaistuspotkuratkaisun ylälaidan videolta.
PSG:lle Super Cupin voitto on seurahistorian ensimmäinen. Sitä se olisi ollut myös Tottenhamille, mutta lontoolaisseuran pettymyksien saagaan lisättiin yksi luku.