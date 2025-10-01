Pekingin ATP-turnauksen mestaruus menee heittämällä Harri Heliövaaran uran suurimpiin saavutuksiin. Samalla voitto katkaisi huolestuttavan trendin, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas.

Jossain vaiheessa nelinpeliparin on kohdattava todellisuus ja hyväksyttävä tosiasiat. Peli ei kulje entiseen malliin, tiukat ottelut eivät käänny voitoiksi, mielikin on maassa. Kuin löysä tennispallo. Silloin täytyy vaihtaa paria.

Aivan noin syvälle Harri Heliövaara ja Henry Patten eivät olleet uponneet, mutta se näytti olevan suuntana.

Heliövaara ja Patten voittivat tammikuussa loistokkaasti Australian avoimet ja kevään mittaan pari oli lähellä useampiakin turnausvoittoja. Mutta kirkkaimpia kruunuja ei vain tullut, finaalipaikatkin olivat kiven alla. Maaliskuussa Dubain loppuottelussa pöydällä oli neljä ottelupalloa, joista yksikään ei osunut.

Henry Patten (vas.) ja Harri Heliövaara juhlivat titteliä Pekingissä.2025 Getty Images

Australian avointen jälkeen Heliövaara oli sanonut isoimmaksi tavoitteekseen nousta maailmanlistan ykköseksi. Piikkipaikkaa tarjottiinkin suomalaiselle oikein hopealautasella, mutta tavoite jäi yhden voiton päähän – kenties lopullisesti. Ranskan avointen hävitty puolivälierä altavastaajille ja samalla menetetty mahdollisuus nousta ATP-rankingin kärkeen purkautuivat itkuna pukukopissa.

Wimbledonissa hallitsevat mestarit löysivät oivan pelivireen, mutta tämän kauden tykkipari Julian Cash–Lloyd Glasspool selvitti kolme ottelupalloa ja vei pidemmän korren puolivälierässä. Heliövaaran ex-pari Glasspool on ollut kivi suomalaisen kengässä voitettuaan kauden kaikki kolme (todella tasaista) kohtaamista.

ATP-kiertueen siirtyessä Pohjois-Amerikkaan alkoi Heliövaaran ja Pattenin alamäki. Voitto, tappio, tappio, tappio – näistä viimeisin Yhdysvaltain avointen avauskierroksella.

Heliövaaran oma molliputki sai jatkoa Davis Cupissa, missä hän hävisi Otto Virtasen kanssa Bulgarian kaksikolle, jonka sijoitukset maailmanlistalla olivat 157 ja 355.

Viikkojen tauko peleistä teki mitä ilmeisimmin hyvää, kun Heliövaara ja Patten etenivät ensimmäistä kertaa Dubain jälkeen finaaliin saakka. Turnausvoitto Pekingistä on myös yksi Heliövaaran uran suurimmista saavutuksista. Hän on voittanut kaksi miesten grand slamia ja edennyt maajoukkueen kanssa Davis Cupin välieriin, mutta ATP1000- eli masters-tason turnauksissa hän ei ole päässyt edes finaaliin saakka. Ennen Pekingiä palkintokaapista löytyi vain yksi ATP500-luokan turnausvoitto, Hampuri vuodelta 2022.

Pekingissä leimattiin samalla Heliövaaran ja Pattenin liput Torinon ATP-finaaliturnaukseen, missä pari eteni viime vuonna välieriin saakka. Tuore turnausvoitto palautti uskon parin mahdollisuuksiin menestyä. Niin Torinossa kuin kauempana tulevaisuudessakin.