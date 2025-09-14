Suomen taistelu miesten tenniksen maajoukkuekilpailun Davis Cupin vierasottelussa ei aivan riittänyt toivottuun lopputulokseen.

Kotijoukkue Bulgaria otti massakentällä Plovdivissa 3–2-voiton maailmanlohkon 1. ryhmän ottelussa, ja pelaa ensi vuonna 32 parhaan maan joukossa Qualifiers-tasolla. Suomi puolestaan pelaa 1. ryhmän playoffs-vaiheessa.

Suomi hävisi sunnuntain avanneen nelinpelin, mutta Eero Vasan voitto Yanaki Milevista vei ratkaisun viidenteen kohtaamiseen. Siinä Bulgarian tenniksen suurlupauksiin lukeutuva 18-vuotias Alexander Vasilev riemastutti kotiyleisön kukistamalla Emil Ruusuvuoren 7–6 (7–5), 6–4.

– Tietysti voittamaan tultiin ja tappio kirvelee. Tuntuu, että pelillisesti kaikki tappiolliset erät oltaisiin voitu myös voittaa ja moni niistä hävittiin tiukasti – sen takia maaottelu hävittiinkin, kapteeni Jarkko Nieminen totesi Tennisliiton sivuilla.