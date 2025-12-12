Ranskalainen tennispelaaja Quentin Folliot on tuomittu peräti 20 vuoden kilpailukieltoon. Syynä ovat lukuisat ottelumanipulaatiot.
Tenniksen eettisestä eheydestä vastaava International Tennis Integrity Agency (ITIA) kertoi torstaina, että Folliot on toiminut keskeisenä henkilönä otteluiden manipulaatiota harjoittaneessa pelaajaverkostossa.
Erilaisia syytteitä oli kaikkiaan 30. Folliot kielsi ne. Manipulaatiot koskivat 11 ottelua, joista kahdeksassa hän pelasi itse.
26-vuotias tennispelaaja sai 20 vuoden pelikiellon lisäksi 70 000 dollarin sakot. Hänen on myös maksettava takaisin 44 000 dollaria vilpillisesti ansaitsemiaan tuloja.
Koska Folliot on ollut väliaikaisessa kilpailukiellossa jo toukokuusta 2024, hänen pannansa päättyy toukokuussa 2044. Tämä edellyttää, että myös sakot on maksettu.
Ranskalainen oli urallaan maailmanlistalla korkeimmillaan sijalla 488.
Folliot on kuudes pelaaja, joka saa rangaistuksen vyyhtiin liittyen.