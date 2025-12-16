Tenniksen miesten ATP-kiertue panostaa ensi kaudesta alkaen aiempaa enemmän hellerajoihin ja niiden tarkkailuun. Kuumuudessa kärvistelleet pelaajat kritisoivat kisajärjestäjiä joissain turnauksissa aiemmin tänä vuonna.

Uudistuksien myötä ATP ottaa mallia naisten WTA-kiertueesta ja autourheilun kuninkuusluokka formula ykkösistä, joissa on tehty jo toimenpiteitä epäinhimillisten kilpailuolosuhteiden helpottamiseksi ja urheilijoiden suojelemiseksi.

Tanskan tennistähti Holger Rune on ollut yksi äänekkäimmistä lämpötilarajojen kannattajista. Hän kuvaili lokakuussa Shanghain Masters-turnauksessa, että yli 30 asteen helteessä ja 80 prosentin ilmankosteudessa pelaaminen oli brutaalia.

– Haluatteko jonkun kuolevan kentällä, Rune kyseli tuolloin.

ATP antaa pelaajille mahdollisuuden pyytää kymmenen minuutin viilennystaukoa paras kolmesta -systeemillä pelattavissa kaksinpeliotteluissa, jos lukema WBGT-mittauksessa on 30,1 astetta tai enemmän kahdessa ensimmäisessä erässä. Peli voidaan keskeyttää, jos lukema kohoaa 32,2 asteeseen.

WBGT-mittauksessa arvioidaan lämpötilan lisäksi kosteuden, tuulen, auringon kulman ja pilvisyyden vaikutusta tukaloittavina tekijöinä. ATP:n mukaan uudet "hellesäännöt" helpottavat pelaajien lisäksi myös katsojien, otteluvirkailijoiden, pallopoikien ja turnauksen työntekijöiden tilannetta. Ne eivät kuitenkaan koske grand slam -turnauksia, joilla on omat sääntönsä.

Aikaisemmin päätökset pelien tauottamisesta ja mahdollisesta keskeyttämisestä tehtiin paikallisesti. ATP-valvoja teki ratkaisun yhteystyössä lääkintätiimin ja paikallisten kisajärjestäjien kanssa.