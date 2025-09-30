Harri Heliövaara eteni brittiparinsa Henry Pattenin kanssa China Openin finaaliin Pekingissä.

Heliövaara ja Patten peittosivat Argentiinan Guido Andreozzin ja Ranskan Manuel Guinardin kahdessa katkaisupeliin venyneessä erässä lukemin 7–6 (7–5), 7–6 (7–3).

Ääritasaisen ottelun avauserässä nähtiin huima hetki, kun verkolla päivystänyt Patten taiteili osin onnekkaasti Andreozzin iskulyönnin vastustajan kenttäpuoliskolle ja varmisti syötönmurron 3–3:een.

Voit katsoa näyttävän hetken pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Loppuottelussa Heliövaara ja Patten saavat vastaansa paremmin kaksipeleistä tutut venäläiset Karen Hatshanovin ja Andrei Rublevin. Hatshanov on kaksinpelin maailmanlistalla kymmenentenä ja Rublev 14:ntenä, mutta nelinpelirankingissa sijat ovat 284 ja 393.

Selviytyminen Pekingin turnauksen loppuotteluun katkaisee Heliövaaran ja Pattenin pitkän kuivan kauden.

Viime ajat alavireisesti esiintynyt pari pelasi viimeksi ATP-turnauksen loppuottelussa helmikuussa Dubaissa. Kauden suurin saavutus kaksikolla on Australian avointen mestaruus tammikuulta. Finaalipaikka Kiinassa on parille kauden kolmas.