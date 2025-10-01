Harri Heliövaara ja Henry Patten ovat voittaneet Pekingin ATP-turnauksen. He kaatoivat finaalissa venäläisparin Karen Hatshanov-Andrei Rublevin superkatkaisupelin jälkeen 2–1.

Neutraalilla statuksella pelaavat venäläiset voittivat avauserän 6–4, mutta Heliövaara ja Patten kuittasivat toisen erän 6–3. Ratkaiseva katkaisupeli meni suomalais-brittiläiselle parille pistein 10–8.

Ratkaisuhetkillä nähtiin erikoinen tilanne, kun Patten pamautti voimalyönnin suoraan Heliövaaran selkään. Suomalainen kyykistyi ensin irvistäen, mutta pian pari naureskeli tilannetta yhdessä. Pattenin osuma sai kiinalaisyleisön kohahtamaan voimakkaasti.

Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta.

Finaali oli Heliövaara-Pattenille ensimmäinen sitten helmikuun. Edellinen turnausvoitto irtosi tammikuussa Australian avoimissa. Titteli on parille siis kauden toinen.

ATP-turnausvoittoja Heliövaaralla on komea määrä, sillä Pekingin pysti on uralle tässä kategoriassa jo kymmenes.