Kommentti: F1:n ja FIAn uskottavuus haihtui taas kerran savuna ilmaan – lajipomot sekoilivat hattutempun täyteen, kuljettajat söivät sanansa

Mutta jos joku ajatteli joulukuussa, että tilanteesta on vain yksi tie ja se on ylöspäin, tuli erehtyneeksi pahemman kerran.

Jemeniläiset huthikapinalliset ampuivat ensimmäisten vapaiden harjoitusten aikana ohjuksen 12 kilometrin päähän Jeddan F1-radasta, minkä jälkeen FIA, F1, tallipäälliköt ja kuljettajat joutuivat yhdessä miettimään, miten asiaan on syytä reagoida.

Selvää on, että F1:n pääyhteistyökumppaneihin lukeutuva Aramco, jonka jakelukeskukseen perjantain isku vieläpä tehtiin, veteli kulisseissa naruista hyvin voimakkaasti.

Yhtä lailla selvää on, että vastaavaa harrasti FIAn uusi puheenjohtaja, arabiemiirikuntalainen Mohammed Ben Sulayem, joka kuvattiin toisten harjoitusten yhteydessä tiukassa sananvaihdossa Ferrarin pilttuussa urheilujohtaja Laurent Mekiesin ja rallilegenda Carlos Sainzin kanssa. Sen lisäksi, että Yhdistyneillä arabiemiirikunnilla on läheiset suhteet Saudi-Arabiaan, maa on Jemenin konfliktissa mukana saudivetoisessa koalitiossa.