Kommentti: Keihäsillan surullinen näytelmä – Suomi on olympialaisissa enää vain osallistumassa

Tuohon junaan Oliver Helanderilla on vielä mahdollisuudet, ajattelin. Etukäteen oli helppo arvioida, että mitaliin vaadittaisiin vähintään 88 metrin heitto, mahdollisesti enemmänkin.

Kolmen heittäjän saaminen olympiafinaalin 12 osallistujan joukkoon on varsin komea saavutus, mutta samalla se alleviivaa surullista näkymää: suomalaiset olivat keihäänheiton loppukilpailussa vain osallistumassa.

Keihäänheitosta on tullut viimeisen reilun vuosikymmenen aikana oikeasti globaali laji. Tero Pitkämäen heitot on tutkittu läpikotaisin YouTuben kautta niin Intiassa, Afrikassa kuin Etelä- ja Väli-Amerikassa. Suomen keihäsosaamista on viety kaikkiin maailman kolkkiin vuosien saatossa.