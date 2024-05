Keihäänheiton tulikuuma kysymys pahasti levällään – illuusio romuttui EM-kisojen kynnyksellä

Oliver Helander on jo lunastanut EM-kisalipun oikeutetusti, mutta kahden muun edustajan osalta tilanne on vielä täysin auki.

Näyttöjä tiskiin

Jos Juutinen tai Laine eivät paranna kauden parastaan, on kolmannen keihäsmiehen valinta tehtävä melko kehnojen tulosten välillä. Tanskasen mukaan tämän kauden tulokset ja kunto ratkaisevat, mutta niiden ollessa luvalla sanoen kehnoja, on valitsijoiden kenties turvauduttava viimevuotisiin näyttöihin.

Juutisen ja Laineen kauden pisimmät ovat toistaiseksi alle 78 metriä. Kuuselan kesän paras on kantanut lukemiin 76,34, ja miehen vahvin näyttö peräisin viime vuodelta. Keränen on tässä vaiheessa Etelätalon takana vahvin kandidaatti, mutta kauden paras 79,09 tuskin riittää EM-karkeloissa pitkälle. Toki Keräsen ennätys on 82,89, mutta se on peräisin kahden vuoden takaa.