Kommentti: Suomen keihäskarjun hurja ennustus on realismia – mitaliin vaaditaan mieletöntä venymistä

Suomalaisilla on toki parempaan rahkeita kuin karsinnassa nähtiin. Toni Keränen todisti omalla ennätyksellään olevansa uransa parhaassa vireessä, joten häneltä voi odottaa jälleen uutta ennätystä. Lassi Etelätalo on tunnetusti arvokisafinaaleissa parhaimmillaan, ja jos hän pääsee mukaan finaalin kolmelle viimeiselle kierrokselle, on oma ennätys 86,44 vaarassa. Selkävaivoista kärsinyt EM-pronssimitalisti Oliver Helander ei ole tällä kaudella hätyytellyt ennätyslukemiaan 89,83, mutta hänellä on sentään todistetusti rahkeet 90-metriseen.

Toki loppukilpailu on kaikille taas uusi kisa, ja siinä paineet ovat äärimmäisen kovat. Etelätalo on paineiden sietämisen mestari ja Helanderkin osoitti EM-finaalissa, että on nykyään henkisesti vahvempi kuin ennen. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että rautaisia hermoja ovat osoittaneet myös vastustajat. Aivan kovimmat huiput saavat jopa hiukan epäonnistua, ja tulos on silti maailmanluokkaa.