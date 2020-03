Kommentti: Kreikan umpisolmussa pelataan armotonta pakolaispeliä uusilla säännöillä, ja Eurooppa näyttää neuvottomalta ja avuttomalta

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kilvoittelee suorasukaiseen tyyliinsä nyt yhtä aikaa monilla pelikentillä, presidentin kannatus on jyrkästi jakautunut, Syyriassa Turkki on ajautunut epäsuoraan konfliktiin Venäjän kanssa ja lisäksi neljä miljoonaa siirtolaista ja pakolaista näkyy ja tuntuu myös turkkilaisten arjessa. Neuvottelut EU-jäsenyydestäkin haudattiin syviin multiin jo vuosia sitten.

Piikkilanka-aitoja kannatetaan neuvotteluja enemmän

Tuliaiskyydeistä sotilaskyyteihin

Pelinappuloita vain

On selvää, että siirtolaiset ovat suuremman pelin pelinappuloita. Vain pieni osa heistä on tällä hetkellä Syyrian sodan pakolaisia, enemmän joukossa on afgaaneja, afrikkalaisia, irakilaisia ja pakistanilaisia. Kaikki Turkissa olevat miljoonat pakolaiset eivät myöskään halua Eurooppaan, he odottavat kärsivällisesti Syyrian sodan päättymistä ja mahdollisuutta palata omalle kotiseudulleen, perheidensä ja sukulaistensa pariin.