Miksi Turkki avasi rajat Eurooppaan ja järjestää jopa bussikuljetuksia Kreikan rajalle? Tämä Turkin motiiveista tiedetään

Turkki viittaa asiassa siihen, että Syyriasta on tullut jo paljon pakolaisia, ja Idlibin alueelta heitä voi tulla vieljä miljoona lisää.

– Tilanne liittyy Idlibiin sikäli, että Turkki hakee EU:lta tukea painostamalla, mutta Turkki on itse sulkenut rajan Idlibin suuntaan, Pihlajamaa sanoo.

”Erdogan antaa yhden valttikorttinsa pois”



– On vaikeaa nähdä, miten Turkissa olevat kolme miljoonaa pakolaista olisivat siirrettävissä yksittäisen maan rajalle. Se on logistisestikin mahdotonta. Osa on varmasti myös ehtinyt kotiutua Turkkiin eivätkä kaikki ole varmasti halukkaita lähtemään, Pihlajamaa kertoo.