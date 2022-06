Kirjeenvaihtajan kommentti: Uudet hakijamaat ovat tuoneet EU:lle ongelman, jolta se on parhaansa mukaan yrittänyt sulkea silmänsä

Euroopan tulevaisuudesta ja geopoliittista asemasta huolta kantavien poliitikkojen, erityisesti Emmanuel Macronin, Mario Draghin ja Olaf Scholzin murheena on kuitenkin Euroopan valtioiden huolestuttava eritahtisuus yhteisen ja yhtenäisen Euroopan rakentamisessa.

27 maan unionissa on jo nyt aivan liian erilaisia valtioita ja hakijamaiden joukossa valtioita, jotka vasta teoriassa rakentavat demokratiaa, monipuoluejärjestelmää, toimivaa oikeuslaitosta, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia, mediavapautta ja keinoja korruption kitkemiseen.

Ukraina on hyvä esimerkki. Ilman Venäjän hyökkäystä helmikuussa maa tuskin olisi nyt EU:n eteisessä hakijamaana. Sodan alettua Ukraina käänsi katseensa heti niin Naton kuin EU:n suuntaan, käytännössä ainoaan suuntaan, jossa se näki vielä jonkinlaista tukea Venäjän valloituspolitiikkaa vastaan.

Ukrainan avustamisessa puhutaan tällä hetkellä kymmenistä miljardeista, jälleenrakentamisen alkaessa useista sadoista miljardeista. Ennen sitä Ukrainasta on saatava eurooppalaisille sijoituksille turvallinen kohde, eurooppalainen demokratia ja ehdot täyttävä EU-jäsenmaa.

Onko EU kasvamassa jo liian suureksi?

Uusien hakijamaiden hyväksymisen myötä EU joutuu kohtaamaan ongelman, jolta se on parhaansa mukaan yrittänyt sulkea silmänsä. Hakijamaan statuksella eteisessä on maita jo pitkä jono. Monet niistä paljon EU-kelpoisempia kuin Ukraina tai Moldova.

Saksan liittokansleri on viime päivinä puhunut avoimesti Balkanin maiden EU-jäsenyysneuvottelujen uudelleen käynnistämisestä, Ranskan presidentti jo kuukausia suuremmasta, eurooppalaiset arvot jakavasta yhteisöstä, jossa kaikki eivät kuuluisi jäseninä unioniin, Mario Draghin silmissä siintänee eurooppalainen liittovaltio, joka yhteisellä velanotolla turvaa seuraavissakin kriiseissä kaikkien jäseniensä taloutta.

EU:n johtokolmikolla on myös selkeä tavoite, yksimielisyyspäätöksistä on päästävä eroon. Jo 27 jäsenmaan unioni on halvaantunut yksittäisten jäsenmaiden, viimeksi Unkarin ja tällä hetkellä Bulgarian sooloiluun. Nykyinen päätöksentekomalli olisi saatava purettua ennen uusien jäsenmaiden hyväksymistä.