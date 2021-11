Analyysi: Turvapaikanhakijoiden käyttäminen aseena menee sisäpoliittisiin tunteisiin

Aika harvalla on niin vähän ystäviä kuin Puolan ja Valko-Venäjän rajavyöhykkeellä olevilla siirtolaisilla. He ovat lähteneet omista kotimaistaan mahdollisesti sorron, levottomuuksien tai heikkojen elinolosuhteiden takia hakemaan parempaa elämää Euroopasta.

Eurooppa ei kuitenkaan enää sano welcome, bienvenue, tervetuloa.

Siirtolaisten matka on kulkenut todennäköisesti salakuljettajien tai muiden huijareiden katteettomien lupausten myötä Valko-Venäjälle, joka käyttää siirtolaisia hybridioperaatiossa EU:ta vastaan.

Siirtolaisia tai siis turvapaikanhakijoita ei tunnu kukaan haluavan porteilleen. Aiemmin esimerkiksi Unkari ja Kreikka ovat käännyttäneet siirtolaisia rajoiltaan. Pohjoismaa Tanskankin tavoite on nolla turvapaikanhakijaa.

Välimereen on hukkunut vuodesta 2014 lukien yli 20 000 Eurooppaan pyrkijää ja se on aiheuttanut vain ajoittan pöyristymistä. Varsinkin Etelä-Euroopassa on meripelastusoperaatioihin suhtauduttu välillä jopa kriittisesti.