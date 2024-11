Kommentti: Antti Pennanen teki kulissien takana äärimmäisen fiksun liikkeen – se lupaa Leijonien kannalta hyvää

Jukka Jalonen on ollut käytännössä Suomen kakkosmies heti entisen presidentin Sauli Niinistön jälkeen. Niin suurta suosiota Jalonen on nauttinut Leijonien huikeiden saavutusten myötä. Hän on ollut ja oli kuitenkin se, joka on tuonut Suomelle menestystä koko kansakunnan tärkeimmän viihdetuotteen eli jääkiekon parissa.