Sihvonen: Nuorten Leijonien Antti Pennanen korjasi kurssinsa – "Nyt on eri ääni kellossa"

Nyt on eri ääni kellossa. Peruspelin rakenteeseen ei päävalmentajan puolelta kohdistu valmennusvelkaa. Pelaaminen oli heti kaikkineen tasapainossa jo turnauksen avausottelussa Saksaa vastaan. Kaikkea ei valmennusjohto ja pelaajat tietenkään saa kuntoon kerralla eikä etenkään ennen turnausta tapahtuvin valmistelutoimin. Silti usein turnausten avauspelit näyttävät, mihin on asioita priorisoitu valmentajien puolelta.

Saksaa vastaan Nuoret Leijonat pelasi kolmattakymmenettä kontrollilähtöä taiteen sääntöjen mukaan myös kaukalon keskustan eli senttereiden kautta. Tämä on uutta Antti Pennasta. Jos Ahokas korjasi muutama vuosi sitten kurssinsa kahden turnauksen välissä, nyt samaa on tekemässä Pennanen.

Osa yksilöistä loistaa jo nyt

Toistaiseksi Nuorten Leijonien paras hyökkäysvitja on ollut Ville Koivunen–Samuel Helenius–Brad Lambert. Koivunen on ollut Suomen paras hyökkääjä ja Helenius paitsi tehokas hyökkäyspäässä myös hieman yllättäen paras sentteri tekemään itseään pelattavaksi kaukalon keskustaan. Helenius tekee muun muassa hienon luisteluradan oikealta vasemmalle ja takaisin oikealle ja lyö lapansa kämmenpuolelle kiekolliselle pakille syötettäväksi.

Lambertin osalta on sanottava, että on ollut mukava nähdä SM-liigassa hieman tuskaisesti ja tuloksetta pelanneen nuorukaisen vihdoin saavan onnistumisia hyökkäyssuuntaan hyvällä luistelullaan ja ahneella peliotteellaan. Ja mikä tärkeää, Lambert pelaa ja pysyy Pennasen pelitavan raamissa.

Se on kuitenkin sanottava, että toden teolla yksilöitä voidaan alkaa arvioida vasta keskiviikon Tshekki-pelin jälkeen. Hyökkääjien osalta Nuoret Leijonat on tällä hetkellä ennen muuta Roni Hirvosen ja Kasper Simontaipaleen joukkue. He näyttäisivät olevan tällä hetkellä varsin hyvässä iskussa kovempia pelejä silmällä pitäen. Puolustuksen todellinen voimahahmo on Topi Niemelä. Hän on kovassa puolustajakaartissa muita päätään pidempi.