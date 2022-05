Kommentti: Jukka Jalosen ja Mikael Granlundin yhteistarina sai uskomattoman jatko-osan

Leijonien viime vuosien menestyksen yhteydessä iso kysymys on kääntynyt siihen, pitäisikö valtakauden arkkitehdin Jukka Jalosen valmentaa NHL:ssä.

Jalonen on pelannut pelin läpi. Vaikeustasona kova. Erittäin kova.

Jukka Jalonen on suurin syy sille, miksi Leijonien finaalipaikka ei tuntunut oikein miltään. Se oli kuin olettama.

Jalonen on ollut suurin yksittäinen tekijä, kun suomalaiseen jääkiekkoiluun on luotu voittava identiteetti. Meidän peli ja sen kehitysversiot.

Meidän pelin tarkoitus on minimoida vastustajan A-luokan tekopaikat ja luoda peliin jatkumoita, jotka johtavat positiivisiin lopputulemiin. Maalipaikkoihin tai jäähyihin. Vielä 2010-luvun alkuvaiheilla Meidän peli oli hidasrytmistä, usein tunneköyhää kiekkokontrollijääkiekkoa.

Vuosien saatossa Meidän pelistä on tullut joustava työkalu. Se ei enää murene pohjoisamerikkalaisen paineen alla, vaan se on älyllinen vaihtoehto pystysuunnan siirtokiekkohokille.

Meidän peli on loppupeleissä simppeli pelitapa. Isoin arvo ja periaate on puolustaa kiekolla, eli hallita pelin vallanvälinettä. Se vaatii pelaajilta sitoutumista, mutta se on äärimmäinen tikari, kun sitä toteutetaan optimaalisella tavalla.