Kommentti: Jukka Jalosen Leijonat-aikakausi päättyi ristiriitaisiin tunnelmiin – nyt vaaditaan räväkkää liikettä

– Jukka on vienyt Suomi-kiekon sellaiselle tasolle, missä se ei ole ollut. Ihan sen suhteen, että miten hän ja me olemme menestyneet viime vuosien aikana. Kaikki voivat olla ylpeitä hänen tekemästään työstä ja arvostaa sitä, mitä hän on tehnyt, Jalosen luottomies, Leijonien hyökkääjä Hannes Björninen sanoi Ruotsi-puolivälierätappion jälkeen.

Taustalla on kaava, jota on toistettu säntillisesti vuosi toisensa jälkeen. Jalonen on pyrkinyt takaamaan Leijonille etulyöntiasetelman pitkän MM-leirityksen kautta. Perusta on luotu valmistavien viikkojen aikana niin, että Leijonat on ollut jo valmiiksi pitkällä, kun MM-turnaus on lähtenyt liikkeelle.