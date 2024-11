Näin Antti Pennanen reagoi huimaan Leijonat-päävalmentajadebyyttiinsä – "Erinomainen"

– Turnausvoittoon voi olla tyytyväinen ja siihen, miten sitoutuneita pelaajat olivat. Halusimme pitää Leijonat-arvoista kiinni ja ne ovat näkyneet niin jään ulkopuolella kuin kaukalon sisällä. 0–2 ei meitä hetkauttanut. Ihan alkua lukuun ottamatta pelasimme hyvän jääkiekkopelin. Vastustajalla oli erittäin hyvä joukkue jalkeilla. He olivat hävinneet kaksi ottelua tämän alle ja he olivat erittäin motivoituneita.

– Sen lisäksi riistot ja niiden jälkeinen tehokkuus. Toki, aina on myös parannettavaa.

– Moni nosti osakkeitaan. Muun muassa sellaiset, jotka ovat olleet vähän pois maajoukkueympyröistä. He pelasivat oikein mainiosti, kuten esimerkiksi Pesonen, Pennanen kehaisi.

Pennanen ja Leijonien johto ovat nyt kahden eri projektin kimpussa. EHT-pelien lisäksi piakkoin eteen tulee iso tapahtuma: NHL:n järjestämä 4 nations face off -turnaus, mihin Suomi osallistuu Kanadan, Yhdysvaltojen ja Ruotsin lisäksi.

– Oli tuossa samoja elementtejä, mitä siellä on mukana. Ja sitten on myös sellaisia, mitä ei oikein voi tuoda isoon kaukaloon. Pelasimme laitojen lähellä vahvasti ja teimme sitä kautta muutamia maaleja. Se on kuitenkin sellaista NHL-jääkiekkoa pohjimmiltaan, Pennanen mainitsi.