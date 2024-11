Karri Kivi hämmästyi Antti Pennasen Leijonista – "Ei kai kukaan osannut odottaa"

– Pennanen puhui turnauksen alla kahdesta asiasta: siitä, että he käyvät nyt kovempaa kiinni ja siitä, että he pyrkivät avaamaan peliä nopeammin. Nuo elementit näkyivät koko turnauksen ajan. Tuo oli iso muutos aiempaan nähden, mutta he toistivat tuota ihan loppuun asti, Kivi huomioi.