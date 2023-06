Kommentti: "Se on mustaa valkoisella" – Katseet kääntyvät Joel Pohjanpaloon nyt enemmän kuin koskaan

Huuhkajien hyökkäysosastolla eletään nyt muutoksen aikaa. Pukki on 33 vuoden ikäisenä siinä vaiheessa uraansa, missä vastuu maajoukkuepeleissä alkaa pikkuhiljaa supistua. Etenkin, jos huhuiltu siirto Pohjois-Amerikan MLS-sarjaan toteutuu .

Ennemmin kuin myöhemmin jonkun muun on kuitenkin otettava päävastuu Huuhkajien maalinteosta ja tämä maajoukkueikkuna tarjoaa Pohjanpalolle huippusauman aloittaa näiden saappaiden täyttämisen.

Ilmiömäinen vire, siirtopanos ja ottelun tärkeys – parempaa näyttöpaikkaa ei ole

Pohjanpalon ja Pukin yhteistyötä Huuhkajien hyökkäyksessä on kehuttu vuosien varrella. Syystäkin. Se on kuitenkin ollut Pukki, jonka vierellä kärkikumppani on ottelukohtaisesti vaihdellut. Maaliskuun EM-karsintapeleissä Pohjanpalo pelasi Pukin rinnalla Tanskassa, Benjamin Källman Pohjois-Irlannissa.