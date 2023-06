Huuhkajat-debytantti ei puhunut neljä vuotta sitten vielä sanaakaan suomea – pesee kaikki joukkuekaverinsa huippunopeudellaan

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueeseen ensimmäistä kertaa valittu Håkans on hyvä esimerkki siitä, miten yksittäisen pelaajan kehitys- ja kasvukäyrät voivat poiketa merkittävästi toisistaan myös matkalla huipulle.

– Luulen, että se on ollut minulle tosi hyvä juttu. Ensin on pitänyt pärjätä tekniikalla, kun muut ovat olleet nopeampia ja vahvempia kuin minä.

Nykyisin laitahyökkääjänä Norjan Vålerengassa pelaava Håkans, 22, on joukkueensa nopein pelaaja ja oli sitä myös viime kauden norjalaisseurassaan FK Jervissä.

– GPS-datan perusteella huippunopeus on usein 36 kilometriä tunnissa. Nuo eivät ole kuitenkaan sataprosenttisen luotettavia lukemia. Joka tapauksessa olen ollut joukkueen nopein pelaaja, Håkans kertoo.

Ei suomea ennen Seinäjokea

– Hän on tullut aina vapaa-ajalla kentälle kanssani ja hakenut palloa, kun vetelen ja treenaan ekstraa. Hän on aina ollut siinä ja uskonut minuun. Hän on ollut se tärkein ihminen siinä, Håkans kertaa.