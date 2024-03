Huippuvireinen Joel Pohjanpalo vihjailee Huuhkajien iskun paikasta – "Silloin kaikkea voi tapahtua"

Italialaisseura Veneziassa uransa huipulla oleva Joel Pohjanpalo on mättänyt joulupäivän jälkeen Serie B:n 12 ottelussa peräti 14 maalia ja nostanut joukkueen sarjassa jo toiseksi. Serie B:n maalipörssiä 18 täysosumalla johtava Pohjanpalo antoi viimeisimmät tehonäytteensä viime perjantaina upottamalla kaksi maalia Palermon verkkoon, ensin voimakkaalla puskulla ja sitten komealla ulkosyrjävedolla.

– Kivaahan se (maalinteko) on, mutta sitä hyökkääjältä odotetaan. Nyt on osunut erittäin hyvin, ja meidän pelimme toimii. Tilanteita tulee, ja on ollut ilo pelata edelliset matsit, Pohjanpalo kertasi Bristolissa, jossa Suomi valmistautuu torstaina pelattavaan kovien panosten Wales-otteluun.