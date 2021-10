Seuraa suorana: STM: Yli 80 prosentin rokotuskattavuus yli 12-vuotiassa voidaan saavuttaa marraskuun alussa

Tällä viikolla on keskusteltu tehohoidon kuormituksesta ja väliinputoajista, jotka ovat sairastaneet koronavirustaudin eivätkä saa edes halutessaan toista rokoteannosta. Media odottaa viranomaisten ottavan kantaa näihin asioihin.

10.29: Epidemiatilanteessa on hentoja tasaantumisen merkkejä, mutta tartuntojen määrä on suhteellisen korkea, Pohjola kertoo.

10.24: Viimeisimmän kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet erikoissairaanhoitoon 19 kertaa todennäköisemmin kuin kaksi kertaa rokotetut. 50−79-vuotiailla rokottamattomilla, riski erikoissairaanhoitoon joutumiseen on 28-kertainen.

10.23: Tehohoidon kuormitus on pysynyt vakaalla tasolla noin 30 potilaassa.

10.21: Koronan tapausmäärät ovat viime päivinä pysyneet ennallaan tai hieman laskeneet. Jätevesiseurannassa koronan ilmaantuvuus on laskenut, Pohjola kertoo.

10.16: Koronan ilmaantuvuus Suomessa on nyt 137 sataa tuhatta asukasta kahden viikon aikana.

10.12: Kontio: Suomessa vain joitakin kymmeniä ihmisiä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi ottaa koronarokotetta. Syynä on tuolloin esimerkiksi korkea ikä tai allerginen reaktio rokotteesta.

10.10: Rokottamattomista 76 prosenttia on suomea tai saamea äidinkielenään puhuvia. Ruotsinkielisiä on 3 prosenttia. Vieraskielisten osuus rokottamattomista on 21 prosenttia.