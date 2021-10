MTV Uutisten kysely: Viisi prosenttia suomalaisista ei aio ottaa koronarokotetta – näin he jakautuvat eri puolueisiin ja tässä ovat syyt

Perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja pienpuolueiden kannattajissa on eniten henkilöitä, jotka eivät aio ottaa koronarokotetta. Asia käy ilmi MTV Uutisten kyselystä. Mitkä ovat tärkeimmät syyt sille, ettei rokotetta oteta?

Suomessa on MTV Uutisten kyselyn perusteella suurin piirtein Espoon kaupungin väkiluvun verran ihmisiä, jotka eivät eri syistä halua tulla koronarokotetuiksi.

94 prosenttia vastaajista on ottanut tai aikoo ottaa rokotteen ja yksi prosentti ei osaa sanoa.

Huomioitava on, että MTV Uutisten kysely on toteutettu ainoastaan suomeksi. Ulkomaalaistaustaisia ei siis oletettavasti ole mukana samassa suhteessa kuin muussa väestössä.

THL:n tilastojen mukaan yli 12-vuotiaista yhden rokotteen on tällä hetkellä saanut 85 prosenttia ja kaksi rokotetta 76 prosenttia väestöstä.

PS ja KD erottuvat joukosta

Perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja pienpuolueiden kannattajien joukossa rokotevastaisuutta on selvästi enemmän. Kristillisdemokraateissa on myös muita suurempi osuus niitä, jotka eivät osaa ottaa kantaa omiin rokoteaikomuksiinsa.

Erityisten suurta rokotevastaista fraktiota ei silti ole yhdessäkään eduskuntapuolueessa. Vaikka rokotekriittiset näkemykset ovat saaneet erityisen paljon huomiota perussuomalaisten sisäisessä keskustelussa puheenjohtajavaalia myöten, puolueen kannattajista ylivoimainen valtaosa on ottanut tai aikoo ottaa rokotteen.

Miksi rokotteita ei oteta?

Suomen kansallinen terveyden asiantuntijalaitos THL on lukuisien huippuasiantuntijoidensa voimin tehnyt selväksi, että Suomessa jaettavat koronarokotteet ovat turvallisia ja suojaavat koronavirustaudilta, erityisesti sen vakavalta tautimuodolta.

Yleisin syy sille, ettei koronarokotetta ole otettu tai aiota ottaa, on pelko pahoista sivuvaikutuksista. Tämän laskee syyksi kaksi kolmasosaa niistä vastaajista, jotka eivät aio ottaa koronarokotetta.

Sivuvaikutusten pelko on selvästi sukupuolittunutta. Peräti 85 prosenttia rokottamatta jättäytyvistä naisista mainitsee tämän syyn, miesten osalta osuus on noin puolet.

Koronarokotteen vastustaminen ei näytä juuri selittyvän laajemmalla rokotevastaisuudella. Vain 12 prosenttia rokotteen ottamatta jättäneistä on jättänyt koronarokotteen väliin siksi, ettei halua ottaa mitään muitakaan rokotteita.

Koronarokotus on yksityisasia, ajattelee moni

MTV Uutisten kyselyssä on mitattu myös suomalaisten näkemyksiä koronarokotteisiin ja -passiin liittyvistä väitteistä.

Suurin osa suomalaisista on visusti sitä mieltä, että koronarokotteen ottaminen on jokaisen kansalaisvelvollisuus. 80 prosenttia vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä tämän väittämän kanssa.