Koronapassin vaikutus näkyy: Nuoret rokottamattomat säntäsivät ottamaan ensimmäistä annosta – "Muita selittäviä muutoksia ei ole"

Myönteistä on se, että kahdella viime viikolla on annettu enemmän ensimmäisiä koronarokoteannoksia kuin kolmella edeltävällä viikolla. Kontion mukaan nousu voi johtua koronapassista, sillä kahden viime viikon aikana ei ole tapahtunut juuri muita muutoksia.

THL:n ylilääkärin Otto Helven mukaan 80 prosentin rokotuskattavuusrajan saavuttaminen ei vielä riitä, vaan tavoitteena on selvästi yli 80 prosentin kattavuus. Tässä tilanteessa toivotaan, että kaikki, joilla on mahdollisuus, hankkisivat rokotteen.

Erikoissairaanhoidon kuormitus laskussa

Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä kertoi, että varsinkin erikoissairaanhoidon osastoilla kuormitus on kääntynyt hieman laskuun. Viime viikolla tehohoitoon tuli 22 uutta potilasta, mikä on 7 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uutta se, että koronapotilaita on teho-osastoilla nyt koko ajan. Voipio-Pulkin mukaan tehohoidossa kuormituksen yläraja on noin 50 koronapotilasta.