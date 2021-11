Seuraa STM:n ja THL:n tiedotustilaisuutta suorana: 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan todennäköisesti huomenna

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät tiedotustilaisuuden tänään kello 10. Tiedotustilaisuudessa käsitellään vallitsevaa koronavirustilannetta kotimaassa ja kansainvälisesti.

Suomessa raportoitiin eilen 1 150 uutta koronatartuntaa. Suuresta päivittäisestä tartuntaluvusta huolimatta kahden viikon tartuntaluku ei ole kasvanut. Suomessa ainakin kaksi koronarokoteannosta oli eiliseen mennessä saanut 79,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toisen annoksen saaneita oli noin 3,87 miljoonaa.

Tilannekatsauksessa ovat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja ylilääkäri Otto Helve THL:stä. Lisäksi kysymyksiin vastaamassa on johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

MTV Uutiset seuraa tiedotustilaisuutta hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Kello 10.24: STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki pitää seuraavaksi oman puheenvuoronsa. Rokottamattomien epidemia Suomessa jatkuu. Testipositiivisuus on valtakunnallisesti hieman nousussa. Testipositiivisuus pomppasi muutamassa suuressa sairaanhoitopiirissä viime päivinä jopa 10 prosenttiin tai jopa yli. Alueelliset tilanteet vaihtelevat edelleen.

Kello 10.22: Helve muistuttaa, että rokotuskattavuudessa on selviä väestökohtaisia eroja. Rokottamattomien keskuudessa niin ilmaantuvuus kuin osastohoitoon joutumisen riski ovat korkeita.

Kello 10.20: Rokottamattomien osuus erikoissairaanhoidossa on Helven mukaan erittäin suuri. Suurin ilmaantuvuusluku on viime viikkojen aikana ollut rokottamattomilla 12-49-vuotialla henkilöillä. Koronaviruksen määrä jätevedessä on laskenut. Viime viikon tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että määrä oli noussut. Mittari ei kuitenkaan ole kovin tarkka sille, paljonko tautia väestössä on.

Kello 10.16: Kotimaassa erikoissairaanhoidon kuormitus on hieman laskenut. Tautiin on kotimaassa menehtynyt nyt 1176 henkilöä. Viime viikolla uusia tautitapauksia todettiin 4 124. Ilmaantuvuusluku on 141.

Kello 10.14: Euroopan tasolla uusissa tautitapauksissa on nousua. Suurimmat tapausmäärät ovat Iso-Britanniassa, Venäjällä, Turkissa ja Ukrainassa. Näiden lisäksi tapausmäärät ovat korkealla myös Yhdysvalloissa.

Kello 10.12: 5–11-vuotiaiden lasten koronarokottamisen päätöksentekoon vaikuttavat monet seikat kuten tautitaakka, myyntilupa, riskitekijät, rokotteen hyödyt ja haitat sekä lasten annosten saatavuus.

Kello 10.09: Kotimaan rokotuskattavuus tulee Helven mukaan todennäköisesti ylittämään 80 prosentin rajan lähipäivien aikana, mahdollisesti jo huoemnna. Nuorten ikäluokkien rokotuskattavuus on nousussa.

Kello 10.05: Suomessa on annettu yhteensä yli 8,1 miljoonaa rokoteannosta. Toisia annoksia on annettu noin 3,9 miljoonaa. Rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on kotimaassa noin 693 000. Ensimmäisiä rokotusannoksia on annettu viime viikkoina hieman aiempaa enemmän. Kolmansia rokotusannoksia on annettu noin 100 000 kappaletta. Seitsemän sairaanhoitopiiriä on saavuttanut 80 prosentin rokotuskattavuuden