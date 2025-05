Komissaari Virkkunen MTV:lle: "Tylsä" EU on entistä suositumpi kauppakumppani – kiitos Trumpin

EU-komissaari Henna Virkkunen kertoo MTV:n Uutisextran haastattelussa EU:n olevan nykyisin entistä kiinnostavampi kauppakumppani, vaikka unionilla on tylsä ja byrokraattinen maine.

Yhdysvaltojen nykyinen tullipolitiikka on Henna Virkkusen mukaan aiheuttanut sen, että muualta maailmasta haetaan kumppanuuksia EU:n kanssa.

Hän muistuttaa samalla, ettei Yhdysvallat suinkaan ole eurooppalaisten ainoa kauppakumppani.

– Yhdysvallat on erittäin tärkeä kauppakumppani, mutta sinne menee vain 13 prosenttia kaupasta eli 87 prosenttia kaupasta menee muualle. EU nähdään usein tylsänä, hitaana ja byrokraattisena, mutta näinä epävakaina aikoina se on mahtava voimavara. Kaikkialta maailmasta katseet on kääntyneet Euroopan unioniin, hän toteaa MTV:n Uutisextrassa.

EU:lla on vireillä uusia kauppasopimuksia muun muassa Intiaan ja Etelä-Amerikkaan.

Virkkunen kertoo samalla, etteivät tullineuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ole toivottomassa tilassa. Kauppapolitiikka ei tosin kuulu Virkkusen ”salkkuun”, mutta hän yksi komission varapuheenjohtajista.

– Ei ole toivoton neuvottelutilanne. Meillä on paljon yhteisiä intressejä Yhdysvaltojen kanssa. Rakentavalla tavalla neuvotellaan ainakin EU:n puolelta, hän toteaa.

Virkkunen vastaa komissiossa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta.

Eurooppalaista tekoälyä tulossa

Taloudellista pärjäämistä yritetään vauhdittaa samalla myös eurooppalaisella tekoälyllä.

– Euroopan unioni yhdessä jäsenmaiden kanssa investoi tekoälytehtaisiin eli supertietokoneisiin, kuten Lumi Kajaanissa. Siten saadaan laskentakapasiteettia startupelle ja tutkijoille tekoälyn luomiseen, Virkkunen sanoo.

– Toistaiseksi startupit eivät päässeet riittävästi tällaiseen laskentakapasiteettiin käsiksi.

Tekoäly tarvitsee myös datakeskuksia, joita on tulossa lisää myös Suomeen, muun muassa kiinalaisen Tiktokin käyttämä datakeskus Kouvolaan.

Virkkunen painottaa, että turvallisuusnäkökulmia on arvioitava, mutta lähtökohtaisesti datakeskuksia tarvitaan lisää.

– Datakeskusten osalta on niin, että kun digitalisaatio etenee Euroopassa, tarvitaan kolminkertainen määrä datakeskuksia. Olemme olleet niille avoimia.

– Meillä on kuitenkin säännökset, joiden mukaan eurooppalaisten dataa on käsiteltävä turvallisesti ja pyrkimyksenä on, että dataa käsitellään Euroopassa. On toki arvioitava muitakin turvallisuusnäkökohtia myös, Virkkunen pohtii.

Datakeskukset ovat kriittistä infrastruktuuria ja lainsäädäntöä niiden osalta aiotaan kehittää.

Katso koko haastattelu MTV Katsomosta.