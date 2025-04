Suomalaisyritykset ovat puhuneet: Murskaluku kertoo paljon luottamuksesta USA:an

Moni suomalaisyritys suuntaa vientikatseensa nyt muualle kuin Yhdysvaltoihin.

Lähes 60 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä arvioi vientinsä Yhdysvaltoihin vähenevän, jos maan presidentti Donald Trumpin lisätullit EU:lle toteutuvat.

Puolestaan 40 prosenttia yrityksistä aikoo hakea uusia markkinoita Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Kaksi prosenttia yrityksistä arvioi Yhdysvaltojen viennin päättyvän kokonaan.

Luvut ovat peräisin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuoreesta yrityskyselystä.

Trump ilmoitti huhtikuun alussa lätkäisevänsä 20 prosentin tuontitullit EU:lle. Myöhemmin hän ilmoitti, että tuontitulli on 90 päivän ajan 10 prosenttia kaikille sellaisille maille, jotka eivät ryhtyneet Yhdysvaltoihin kohdistuviin vastatoimiin.

Nyt Yhdysvalloilla ja EU:lla on heinäkuun alkuun asti aikaa löytää tullikysymykseen ratkaisu.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan uusia vientimarkkinoita pitää hakea myös muualta.

– Tietysti päähuomio on, että löydetään neuvotteluissa ratkaisu, mutta tietenkin samaan aikaan pitää sekä tästä syystä että muutoinkin hakea uusia vientimarkkinoita vaikkapa Latinalaisesta Amerikasta tai Intiasta.

Kuka on tullisodan voittaja?

EK:n kyselyssä 40 prosenttia vientiyrityksistä kertoi hakevansa uusia markkinoita Yhdysvaltojen ulkopuolelta. 12 prosenttia yrityksistä kertoi aikovansa lisätä paikallista tuotantoa Yhdysvalloissa.

Trumpin tavoitteena on ollut tulleilla saada yritykset siirtämään tuotantoaan Yhdysvaltoihin, jotta syntyisi lisää työpaikkoja.

– Tämä ei näyttäisi tapahtuvan. Toinen johtopäätös on se, että kun yritykseltä kysytään, että kuka on tämän tullisodan voittaja, niin selkeä enemmistö arvioi, että se on Kiina, mikä on myös Trumpin politiikan kannalta juuri päinvastaista.

Vain 4 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoi Yhdysvaltojen aseman vahvistumiseen.

Yrityksistä lähes 30 prosenttia ilmoitti pystyvänsä siirtämään tullit kokonaan asiakkaan maksamiin hintoihin. Lähes 40 prosenttia taas ilmoitti jakavansa lisäkulut amerikkalaisen asiakkaan kanssa laskemalla myyntikatettaan.

Yrityskyselyyn vastasi 467 EK:n jäsenyritystä, joista 260 oli vientiyrityksiä. Kyselyn tulokset on koostettu vientiyritysten vastausten perusteella.