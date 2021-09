Eurooppa-kirjeenvaihtaja ja europarlamentaarikko ruotivat EU-johtajan linjapuhetta: Mukana oli myös yllätyselementti

Koronarokotuksia on puolestaan jatkettava maailmanlaajuisesti. Lisäksi EU:n on hänen mukaansa kaikin voimin pyrittävä estämään rokottamattomien pandemia. Von der Leyen korosti myös tuleviin pandemioihin ja terveysuhkiin varautumisen tärkeyttä.

30 % eurooppalaisista ei ole vielä saanut rokotusta

– Eurooppalaiset auton- ja moottoripyörävalmistajat ovat suurissa ongelmissa puolijohteiden puuttumisen takia, koska ne tulevat pitkälti Kiinasta ja Aasista eikä eurooppalaista tuotantoa ole. Hän haluaakin Euroopan vastaisuudessa keskittyvän myös tähän ja saavan omaa valmistusta.

Virkkunen toivoi kannanottoa yrittäjyyden puolesta

– Eli miten Euroopan taloutta saadaan vahvistettua ja miten me pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa USA:n ja Aasian puristuksessa. Nyt asia kilpistyi puolijohteisiin, joista on iso pula.

– Hänhän oli Saksassa puolustusministeri ennen tähän tehtävään tuloaan. Ensi keväänä asiassa aukeaa uusi momentum, kun Ranska on puheenjohtajamaa. Leyen kertoi, että hän on presidentti Emmanuel Macronin kanssa kutsumassa koolle huippukokousta. Ranska on perinteisesti ajanut vahvaa eurooppalaista puolustusta.

– Minä en usko, että ratkaisu on se, että perustetaan uusia joukkoja, kun vanhatkaan eivät ole toimineet. Nyt pitää löytää nopeampia ja tehokkaampia toimintamalleja. On mentävä toiminnan peruslähteille ja hakea keinot siihen, miten jäsenmaat voivat luottaa toisiinsa ja kykenevät toimimaan enemmän yhdessä.

Ilmastotoimiin enemmän paukkuja myös globaalisti

– EU on ollut tässä globaali johtaja, ja on täällä tehty isoja sitoumuksia. Hyvä asia on se, että viime vuoden aikana yhä useampi maa on liittynyt rintamaan, ja nyt täytyy painetta vain lisätä. Glasgow’n huippukokouksessa odotetaan isoja sitoumuksia kaikilta mailta.