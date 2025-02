Virkkunen: Turvallisuustilanne Euroopassa huonoin sitten toisen maailmansodan

Turvallisuustilanne Euroopassa on huonoin sitten toisen maailmansodan, sanoo Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen (kok.).

Henna Virkkusen mukaan EU:n huippukokous järjestetään kuukauden kuluttua 20.–21. maaliskuuta.

Jäsenmaissa arvioidaan parhaillaan, pitäisikö sitä ennen järjestää ylimääräinen huippukokous turvallisuustilanteen takia.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on EU:n jäsenmaiden toimivallassa, eikä Virkkunen ota ylimääräisen huippukokouksen tarpeellisuuteen kantaa. Hän kuitenkin pitää EU:n tilannetta äärimmäisen kriittisenä.

– Se, että Ukraina saa oikeuden omaan itsenäisyyteensä, omiin alueisiin on täysin välttämätön edellytys koko Euroopan tulevaisuudelle ja turvallisuudelle. Tilanne on vaikea, Virkkunen sanoo.

Virkkunen kommentoi tilannetta Politiikan toimittajien yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä aamupäivällä.

MTV Uutiset Live näyttää tänään torstaina noin kello 17.35 alkaen suorana Henna Virkkusen ja pääministeri Petteri Orpon tiedotustilaisuuden, jonka he järjestävät Kesärannassa Helsingissä.

Yhdysvaltoihin totuttu luottamaan

Virkkunen ei sanonut suoraan, että Yhdysvallat olisi kääntynyt Eurooppaa ja Ukrainaa vastaan presidentti Donald Trumpin viimeaikaisten lausuntojen perusteella.

Hänestä on kuitenkin erittäin huolestuttavaa EU:n näkökulmasta, että Yhdysvallat on käynyt ensimmäisenä neuvotteluja Venäjän kanssa, vaikka Venäjä käy laitonta hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Euroopassa on totuttu luottamaan siihen, että Yhdysvallat on Euroopan tukena ja puolustaa länsimaisia arvoja, demokratiaa ja vapautta, Virkkunen sanoo.

– Yhdysvallat on ollut EU:lle kaikkein tärkein strateginen liittolainen, kun turvallisuuspolitiikasta puhutaan. Meille on tärkeää pitää Yhdysvallat länsimaisessa rintamassa. Käymme koko ajan keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa, ensi viikolla osa EU:n johtajista on menossa tapaamaan Trumpia.

Virkkunen painottaa, että Euroopassa on ihan selvää, että Venäjä on jo kolme vuotta käynyt laitonta hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

– Euroopassa ei ole mitään illuusioita tästä.

Virkkusen mukaan Eurooppa on tähän mennessä tukenut Ukrainaa yhteensä 130 miljardilla ja Yhdysvallat 115 miljardilla.

– Ykkösasia tällä hetkellä Euroopassa on, että Ukrainan sotilaallista ja taloudellista tukea pystytään vahvistamaan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasivat tiistaina Saudi-Arabiassa, missä he keskustelivat muun muassa Ukrainan sodan päättämisestä.

Ukrainan hallinnon edustajia ei ollut mukana keskusteluissa.

Trump toisti keskiviikkona sosiaalisessa mediassa julkaisemaansa väitettä siitä, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on diktaattori.

Tiistaina Trump syytti Ukrainaa sodan alkamisesta.

Pääministerin tapaaminen illalla

Virkkunen tapaa myöhemmin tänään pääministeri Petteri Orpon (kok.). Orpo ottaa illalla virka-asunnollaan Kesärannassa vastaan myös Virkkuselle raportoivat komissaarit. Keskustelujen aiheina ovat ajankohtaiset EU-asiat ja kansainväliset kysymykset.

Komissaarien vierailu kestää huomiseen. He tapaavat vierailun aikana lisäksi presidentti Alexander Stubbin sekä kukin oman toimialansa ministerit.

EU-komissaarit vastaavat viime vuoden joulukuussa työnsä aloittaneessa komissiossa Suomelle keskeisistä aloista kuten turvallisuudesta.